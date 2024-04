Atalanta Liverpool, pronta coreografia. Il comunicato della Curva

Per Atalanta Liverpool, la Curva Nord della Dea è pronta a sfornare una coreografia stasera in vista dei Quarti di Finale Europa League

Atalanta Liverpool è alle porte, e per l’occasione il popolo nerazzurro non vuole mancare assolutamente all’appuntamento con la storia: per molti il punto più alto della squadra orobica.

Per l’occasione, la Curva Nord atalantina ha diramato un comunicato su quella che sarà la coreografia di stasera. Si prospetta sicuramente una grande atmosfera.