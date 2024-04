Atalanta Liverpool, da Bergamo all'Europa per scrivere la storia

Il giorno di Atalanta Liverpool è finalmente arrivato: nerazzurri pronti a scrivere ancora la storia in Europa

La partita delle partite, il punto più alto della storia nerazzurra e per ultima, ma non meno importante, l’Atalanta Malines dei tempi moderni: dove addirittura il destino ha deciso di collocarla a 48 ore dall’anniversario di quel match con 36 anni di differenza.

Match che si sta ripetendo nelle piccole cose: le code (anche se online) per i biglietti, permessi a lavoro per rientrare prima a casa tempo di prendere sciarpa e maglietta, l’ansia pre match, calcoli cervellotici e anche un santino con la faccia di Gasperini per pregare l’ennesima impresa.

La Cenerentola della Serie B prima, il grande Underdog dopo; dalle gradinate del comunale dove si stava stretti come le acciughe agli spalti moderni dove l’ordine di posto è solo una semplice opzione; dal grido eroico “In Europa soltanto Noi” ad un tono molto più sicuro “Atalanta portaci la coppa”; da capitan Stromberg raccontato dai papà all’altra bandiera Marten De Roon (che i figli racconteranno ai loro “bocia”); dalle vecchie macchine fotografiche ai cellulari per raccontare tutto a colori; da Garlini a Scamacca con Lookman nei panni di Nicolini; Koopmeiners ed Ederson dove prima c’erano Bonacina e Fortunato; l’esperienza di Kolasinac come quella di Carmine Gentile; l’attenzione di Carnesecchi come la miglior versione di Piotti.

Parallelismi che s’intersecano, ricordi che rimarranno negli occhi dei tifosi, ma per l’Atalanta un sogno da trasformare in realtà: abbattere la favorita per diventare una delle favorite, per quanto il Liverpool affronterà la gara con uno spirito diverso dall’andata (e intenzionato a non perdere su tutti i fronti). Parola al campo, alla storia, ad Atalanta Liverpool.