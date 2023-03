Atalanta, Marino: «I nostri risultati non sono così negativi»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Ogni gara ha una storia a sé, cerchiamo di portare sempre a casa i tre punti, ma teniamo conto dell’avversario. La Serie A è altamente competitiva, non esistono gare facili. Nel 2023 abbiamo fatto 4 gare in casa, 2 vittorie, un pari e una sconfitta e non è uno score così negativo. Anche oggi abbiamo lo stadio tutto esaurito…».