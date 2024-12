Atalanta Milan, Gasperini: «Vi dico la mia sull'arbitraggio»

Il tecnico dell’Atalanta ha parlato della partita vinta dalla sua squadra contro il Milan grazie al gol di Lookman

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky la partita contro il Milan, vinta 2-1 dai bergamaschi. Questo l’estratto sull’arbitraggio molto contestato da Fonseca.

RISPOSTA A FONSECA SULL’ARBITRO CHE AVREBBE GUIDATO LA PARTITA – «Se è un tentativo di parlare d’altro e non della partita e di portare l’attenzione a chi ha visto la partita lo può commentare. Da parte mia non ho avuto questa sensazione. Il gol di De Ketelaere è stato straordinario, è andato in cielo, è saltato altisssimo. Altri episodi particolari non ne ricordo se non qualche fallo laterale contestato. Metto l’accento non sulla prestazione del Milan, ma sulla nostra. Sono straconvinto che abbiamo meritato la partita. E siamo molto felici di questo».