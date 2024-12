Atalanta Milan, si vola verso il tutto esaurito al Gewiss Stadium. Sold out le due curve

Atalanta Milan, esaurite le due Curve (Pisani e Morosini) del Gewiss Stadium in vista del derby lombardo. La situazione

Atalanta Milan è una sfida molto importante in vista della lotta scudetto, e dall’altra parte il popolo nerazzurro riempirà in ogni numero di posto i settori del Gewiss Stadium per caricare al meglio Lookman e compagni.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, sono state completamente esaurite Curva Pisani e Morosini, con pochissime disponibilità negli altri settori dello stadio.