Atalanta, Muriel: «Scudetto? Non mi sbilancerei troppo sulla Juve»

Atalanta, le parole di Muriel che torna a parlare della gara persa contro la Juventus e anche della corsa scudetto

Solo due giorni fa è arrivata la prima vittoria in Champions ma quella gara contro la Juventus brucia ancora per come è andata. Luis Muriel è stato intervistato dal Corriere dello Sport, ecco le sue parole.

«Al 75′ avevamo la gara in pugno: possesso e predominio. Quel pareggio casuale di Higuain l’ha cambiata. Se fossimo stati più concreti prima, quel gol non ci avrebbe creato problemi».

CUADRADO – «E’ un fratello. Per me non è una novità vederlo esterno basso, in quel ruolo ha iniziato la carriera. E’ un professionista, questo ritorno al passato gli allungherà la permanenza alla Juve».

SCUDETTO – «Non mi sbilancerei troppo a favore dei bianconeri, perché quest’anno l’Inter ha il timbro di Conte e sarà un campionato equilibrato fino a tre/quattro giornate dalla fine».