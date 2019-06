Atalanta, Musa Barrow: tanti tiri ma parecchia imprecisione

Musa Barrow ha numeri da record nelle conclusioni verso la porta. Eppure, fatica tanto a segnare

Per Musa Barrow non è stata l’annata dell’esplosione come ci si augurava. Appena un gol in campionato e poche presenze dal primo minuto.

Eppure non si può dire che l’attaccante dell’Atalanta non sappia rendersi pericoloso. Barrow ha l’enorme cifra di 3.2 tiri ogni 90′. Insieme a Cristiano Ronaldo, è record in Serie A. Ha pure la grossa cifra di 0.49 Expected Goals (gol attesi) ogni 90′. Insomma, bravo a procurarsi occasioni, ma deve migliorare parecchio nella precisione in zona gol.