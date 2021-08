Atalanta, Palomino: «Dobbiamo migliorare, ma era importante vincere»

José Palomino, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni

«È normale, era la prima di campionato. Dobbiamo migliorare tanto cose, ma l’importante era vincere. Non c’è tempo per festeggiare, dobbiamo già pensare alla prossima partita in casa contro il Bologna. Pochi tiri in porta? Possiamo fare meglio, poi il Torino ha giocato una grande gara. Ma questa Atalanta non molla mai».