Atalanta, Percassi: «L’obiettivo è fare bene e far parlare ancora di noi»

Le parole del presidente Percassi sulla prossima stagione dell’Atalanta: «L’obiettivo condiviso è quello di fare bene e impegnarsi»

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha così commentato il calendario della Serie A 2022/2023. Di seguito le sue parole.

«L’obiettivo condiviso è quello di fare bene e impegnarsi, continuando così a far parlare di questa società e di questa città come è stato fatto negli ultimi anni. Alla fine le squadre le devi affrontare tutte e che ogni commento rischia di essere inutile. Noi dell’Atalanta però abbiamo una certezza ed è che la squadra e Gasperini, con tutto il suo staff, daranno sempre il massimo e onoreranno come sempre la maglia, perché tutti hanno capito qual è lo spirito della nostra società. Ed la stessa determinazione che hanno tutti coloro che vivono la famiglia Atalanta.

Dopo la trasferta di Genova contro la Sampdoria, debutteremo in casa, al Gewiss Stadium, contro il Milan e sono certo che l’ambiente sarà fantastico, come sempre. Sarà – ne sono convinto – uno stadio colorato di nerazzurro e mi fa piacere vedere come i nostri tifosi – dopo un paio di settimane di campagna abbonamenti – stiano rispondendo con grandissimo entusiasmo con già 10.000 abbonati. Fantastico! Non mi resta che aggiungere: Forza Atalanta, sempre!»