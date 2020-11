Atalanta, problema infortuni. E Sutalo è fuori dalla lista Champions

In vista della partita contro il Liverpool, l’Atalanta deve fare i conti con diversi infortuni

La vittoria in casa del Crotone ha portato anche brutte notizie in casa Atalanta. Contro i calabresi, infatti, i nerazzurri hanno perso per infortunio Romero e Hateboer per problemi muscolari e Toloi che ha subito una forte contusione al ginocchio. E il rischio per Gasperini, per la partita di Champions contro il Liverpool, è quello di avere fuori due terzi della difesa e tre quarti del centrocampo.

La soluzione sarebbe Sutalo, sia per la difesa che come esterno destro, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato non è stato inserito nella lista Champions e quindi non sarà utilizzabile.