Atalanta, rinforzi in società: arriva un innesto dal Leicester

L’Atalanta rinforza anche il suo assetto societario con Lee Congerton, attuale responsabile scouting del Leicester

L’Atalanta non pensa solo a rinforzare la squadra, ma anche a sistemare l’assetto societario. Come riportato da The Athletic, infatti, i nerazzurri sarebbero ormai prossimi a mettere sotto contratto Lee Congerton; attuale responsabile scouting del Leicester conosciuto nell’ambito della trattativa che ha portato Castagne in Inghilterra.

Il suo ruolo è ancora da definire, ma arriverà all’Atalanta per rinforzare il reparto dell’area tecnica nerazzurra. In carriera Congerton ha nel suo passato esperienze con Chelsea, Celtic Glasgow, Amburgo e Sunderland.