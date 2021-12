Atalanta Roma, scontri fra le tifoserie prima della gara

Duri scontri tra tifosi dell’Atalanta e quelli della Roma ieri prima dell’inizio della partita: quattro i fermati

Nel pomeriggio prima della sfida fra Atalanta e Roma ci sono stati dei duri scontri fra tifosi. L’incontro vicino al Gewiss Stadium, a pochi chilometri, ha visto un gruppetto di tifosi della Dea scontrarsi con alcuni tifosi giallorossi arrivati a Bergamo con i propri mezzi.

Intervento tempestivo ed immediato della Polizia e del nucleo antisommossa per fermare lo scontro. In totale per il momento ci sarebbero quattro fermati. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.