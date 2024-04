Quando l'Atalanta consegnò lo Scudetto all'Inter il 22 aprile 2007

Quando l’Atalanta consegnò lo scudetto all’Inter battendo la Roma e riaprendo i conti per quanto riguarda la lotta per la zona UEFA

L’Inter stasera vincerà la sua seconda stella ai danni del Milan, ma per quanto l’importanza del match in sé sia particolare, non è la prima volta che i nerazzurri milanesi potrebbero vincere il tricolore il 22 aprile: un precedente che vide l’Atalanta consegnare all’Inter un tricolore ai danni della Roma di Spalletti, riaprendo anche la corsa UEFA.

Rush finale della stagione 2006/2007, l’Atalanta di Colantuono gioca contro la Roma seconda in classifica. Se da una parte i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per lo scudetto, dall’altra parte i nerazzurri bergamaschi potrebbero rientrare in lotta per la zona UEFA se dovessero battere i capitolini.

Pronti via e c’è subito un bel duello tra Vucinic e Calderoni dove il portiere nerazzurro non si fa trovare impreparato. Un’altra sfida è quella tra Doni (della Roma) contro Doni (Cristiano), che si conclude con la vittoria del capitano dell’Atalanta grazie ad un colpo di testa su un perfetto assist di Ferreira Pinto: 13 goal in stagione per completare una stagione ad alto livello.

Al 44′, cinque minuti dopo, arriva il raddoppio con una rovesciata del solito Riccardo Zampagna che da solo si alza il pallone e batte il portiere giallorosso con un gesto tecnico assolutamente spettacolare. Nella ripresa, dai goal mangiati da Ariatti e Vieri, arriva la rete di Vucinic che però non basta (considerando anche l’espulsione di Ferrari), e la vittoria dell’Inter a Siena consegna lo scudetto ai nerazzurri (e alla Dea una sottile speranza UEFA).