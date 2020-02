Atalanta Roma, Tameze scalpita: probabile ingresso a gara in corso

Atalanta Roma, si accende la sfida Champions League. Tutti a disposizione di Gasperini, Tameze scalpita, può entrare a gara in corso

(dal nostro inviato a Bergamo Patrick Iannarelli) – Sarà una partita importantissima per l’Atalanta, la corsa Champions League diventa importantissima. Mister Gasperini ritrova tutti gli elementi più importanti della rosa, ma non penserà al turnover.

Torna De Roon dopo la squalifica, nel frattempo Tameze scalpita per scendere in campo dal 1′. Ipotesi probabile, ma sicuramente il tecnico di Grugliasco lo manderà in campo a gara in corso.