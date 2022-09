Atalanta, Ruggeri: «Possiamo arrivare in Champions. Fiorentina? Dobbiamo sfruttare la nostra compattezza»

Matteo Ruggeri, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo sull’inizio di stagione e la sfida contro la Fiorentina

«Oggi siamo una squadra più solida. Da quando sono tornato non ho visto grandi diversità ambientali. Nella situazioni difficili riusciamo a fare prestazioni importanti come Roma. Fiorentina? Cercheremo di sfruttare il nostro gioco e la compattezza difensiva. Possiamo arrivare in Champions».