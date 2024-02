Atalanta, oggi la 21ª edizione de “La Scuola allo Stadio”

Oggi al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta ha presentato l’edizione numero 21 de “La Scuola allo Stadio”

Oggi l’Atalanta ha svolto al Gewiss Stadium la 21ª edizione de “La Scuola allo Stadio”, il progetto socio-educativo promosso e organizzato dalla Società e rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, ma aperto anche alle classi del biennio delle scuole secondarie di 2° grado: evento riconosciuto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno.

Presenti anche il Direttore Generale Umberto Marino, il Responsabile del Settore Giovanile Roberto Samaden e la dottoressa Lucia Castelli, psicopedagogista del vivaio nerazzurro e madrina del progetto ideato nel 2001 insieme a Stefano Bonaccorso. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO – E’ stata presentata questa mattina nella sala conferenze del Gewiss Stadium di Bergamo la 21ª edizione de “La Scuola allo Stadio”, il progetto socio-educativo promosso e organizzato dalla Società e rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, ma aperto anche alle classi del biennio delle scuole secondarie di 2° grado, la cui valenza formativa è da anni riconosciuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Un progetto che in venti edizioni ha complessivamente coinvolto 27mila studenti di scuole bergamasche (ma non solo) e che quest’anno vedrà partecipare 3.135 studenti di 64 scuole divise in dieci appuntamenti tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile: 26, 27, 28, 29 febbraio, 19, 20, 21, 26, 27 marzo e, per chiudere, 5 aprile.

Nel corso dell’evento sono state premiate le scuole vincitrici i concorsi della 20ª edizione ed è stata presentata la 21ª edizione che si è arricchita di un contenuto molto speciale, concordato con l’Ufficio Scolastico Territoriale, le reti di scuole provinciali, il Servizio Politiche Sociali della Provincia e l’Ufficio Pastorale per la scuola della Diocesi di Bergamo: “Facciamo squadra contro il bullismo e il cyberbullismo”.

LA PRESENTAZIONE DELLA 21ª EDIZIONE DE LA SCUOLA ALLO STADIO

A fare gli onori di casa il Direttore Generale Umberto Marino, il Responsabile del Settore Giovanile Roberto Samaden e la dottoressa Lucia Castelli, psicopedagogista del vivaio nerazzurro e madrina del progetto ideato nel 2001 insieme a Stefano Bonaccorso.

“Questo è uno dei momenti più importanti per Atalanta – ha esordito il DG Umberto Marino – perché riprende quel rapporto sul territorio che è fondamentale per creare un momento di riflessione sui buoni comportamenti che tutti noi dobbiamo avere, non solo allo stadio ma nella vita di tutti i giorni”.

“Questo – ha sottolineato il direttore Roberto Samaden – è uno straordinario esempio di collaborazione tra due delle principali agenzie educative, al netto della famiglia che ovviamente ha un ruolo primario, cioè scuola e società sportiva. Ed è frutto del grande lavoro fatto e portato avanti in tutti questi anni da Lucia Castelli e dal suo staff psicoeducativo. Atalanta ha una grandissima attenzione per questi aspetti, un’attenzione che ci trasmette quotidianamente il presidente Percassi. Lui per primo ci ricorda sempre che il Settore Giovanile dell’Atalanta deve essere soprattutto una scuola di vita”.

“La Scuola allo Stadio – ha spiegato Lucia Castelli – è solo uno dei vari progetti che Atalanta promuove per cercare di formare i ragazzi anche dal punto di vista culturale, etico, umano. Questo è un progetto di educazione civica che, attraverso un percorso guidato in sette tappe all’interno dello stadio, ha vari obiettivi, come evidenziare il valore educativo del calcio, abituare i ragazzi a fruire civilmente degli spettacoli sportivi, contribuire a prevenire episodi di violenza e razzismo e, novità di quest’anno, favorire comportamenti anti-bullismo”.

Numerosi gli ospiti e le autorità che sono intervenute: il Prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo Colonnello Salvatore Sauco, la Consigliera Provincia di Bergamo Romina Russo, la Responsabile politiche sociali Giovanni Fidone, il Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo Ferruccio Rota, il Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo Ilenia Fontana, il Presidente del CONI Lombardia Marco Riva, la Rappresentante del CONI Betty Paganessi, il PPresidente del CSI Bergamo Gaetano Paternò, il Segretario Generale UISP Milvo Ferrandi, il Vicepresidente vicario LND FIGC Lombardia Sergio Pedrazzini e il Consigliere Regionale FIGC-LND Gianlauro Bellani, il Delegato provinciale FIGC-LND Nicola Radici, la Referente dell’Ufficio Pastorale per la scuola della Diocesi di Bergamo Daniela Noris.

Un sentito ringraziamento è andato agli sponsor che hanno sposato e supportato l’iniziativa: Volvo, Brembo, Wuber (Beretta), Lactis, Dole e Giochi Preziosi.

La presentazione della nuova edizione è stata anche l’occasione per premiare i migliori lavori confezionati dagli studenti della passata stagione: i riconoscimenti sono andati all’I.C. Valtenesi di Brescia, scuole secondarie di 1° grado di Manerba e Padenghe che hanno partecipato in occasione di “Bergamo e Brescia – Capitali della Cultura”; I.C. Villa di Serio, scuole secondarie di 1° grado di Villa di Serio e Pradalunga, I.C. Gazzaniga, scuola secondaria di 1° grado di Cene, I.C. Verdellino, scuola secondaria 1° grado.

CREDITS ATALANTA.IT