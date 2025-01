Atalanta, Gasperini ritrova Kolasinac per lo Sturm Graz, e Cuadrado... le ultime sulla sfida di Champions

Atalanta, le ultime sulle scelte di Gasperini in vista del prossimo impegno di Champions League: c’è Kolasinac, Cuadrado punta alla convocazione

L’Atalanta domani torna in campo in Champions League contro lo Sturm Graz per confermare la posizione tra le prime otto del girone unico.

Per l’occasione Gian Piero Gasperini potrà contare di nuovo su Kolasinac: dopo aver saltato la partita con il Napoli per squalifica il difensore bosniaco torna a disposizione del tecnico. Come riportato dall’Eco di Bergamo chi punta alla convocazione è anche Cuadrado: il colombiano ha smaltito i problemi fisici che gli hanno fatto saltare la trasferta saudita per la Supercoppa Italiana e domani alle 18.45 contro gli austriaci spera nella convocazione.