Trofeo o Champions? Il vero obiettivo dell'Atalanta (secondo i tifosi)

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta su quelli che saranno gli obiettivi della Dea da qui fino alla fine della stagione. Champions o coppa?

L’Atalanta è praticamente arrivata al giro di boa con tutte e tre le competizioni in palio: campionato con una buona possibilità di finire in Champions, semifinale di Coppa Italia ed infine i Quarti d’Europa League contro il Liverpool. Dovendo scegliere però, meglio una qualificazione in Coppa dei Campioni o vincere un trofeo? Ecco l’opinione dei tifosi.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 480 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: l’85% vorrebbe vedere un trofeo conquistato dall’Atalanta, il restante 15% preferirebbe un posto in Champions League.