Atalanta Torino: Izzo marca Gomez a uomo

Izzo si è distinto per una intensa marcatura a uomo su Gomez in Atalanta-Torino. Il difensore è riuscito a limitare l’argentino

In Atalanta-Torino, Gomez non è riuscito a fare la differenza come suo solito. Molti meriti però sono di Armando Izzo, che ha seguito il fantasista argentino praticamente a tutto campo. Il difensore campano si esalta nel marcare a uomo: considerando che l’ex Catania svaria parecchio, è facile comprendere come mai Izzo si vedesse praticamente ovunque.

Un esempio chiaro è nella slide sopra. Il Papu Gomez è davanti alla difesa, eppure nonostante ciò Izzo lo segue fino lì, sulla stessa linea di Belotti. L’ex Genoa è fondamentale per il sistema difensivo di Mazzarri