Atalanta Torino, Vanoli non interverrà in conferenza stampa: il mister farà ‘parlare’ il Toro?

Atalanta Torino si avvicina, Paolo Vanoli non presenzierà alla conferenza stampa di domani, il mister granata farà parlare il suo Toro in campo?

Nuovo fine settimana, nuovo capitolo di Serie A. Nel folto palinsesto offerto dal massimo campionato italiano, giunto alla sua giornata numero 23, spicca il match in programma tra Atalanta e Torino. I granata di Paolo Vanoli faranno difatti tappa tra le mura Gewiss Stadium, dove – alle 18 in punto di sabato primo febbraio – affronteranno i ragazzi allenati da Gian Piero Gasperini.

Lo sa bene l’ex tecnico del Venezia, quanto mai determinato a proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi, dopo le prove decisamente positive inanellate dai suoi calciatori in questo primissimo scorcio del 2025. Il gruppo piemontese è reduce da quattro pareggi ed una vittoria nelle ultime cinque apparizioni, il che peraltro inserisce Vlasic e compagni nel ristretto novero delle squadre ancora imbattute nell’anno nuovo tra i top cinque campionati europei. Un andamento che stona con il periodo sportivamente parlando ‘drammatico’ affrontato dai granata nel trimestre autunnale e che quindi, non può che far ben sperare per il prosieguo della stagione.

A tal proposito, come appreso questo pomeriggio da CalcioNews24, la vigilia di Atalanta Torino verrà caratterizzata dall’assenza della ‘canonica’ conferenza stampa. Vanoli difatti, non interverrà dinanzi ai cronisti come di consueto nella giornata antecedente alla sfida. Attenzione però, onde creare falsi allarmismi o premature deduzioni, è giusto rimarcare come non ci sia nulla di straordinario dietro tale decisione. Il mister varesino d’altro lato non è la prima volta che (in maniera del tutto legittima) ‘salta’ questo appuntamento. Avrà invece modo di rispondere alle domande delle emittenti prima e dopo la partita di Bergamo.

Insomma, il diktat in casa Toro sembra chiaro: calma e contrazione, con tutte le energie rivolte verso l’appuntamento contro la Dea. Con i nerazzurri servirà il miglior Torino della stagione, nel tentativo di far punti in un rettangolo verde storicamente ostico alla compagine sabauda. Se Vanoli non si esporrà in conferenza, saranno i suoi giocatori a ‘far parlare’ il campo? Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio di questo Atalanta Torino per scoprirlo: il conto alla rovescia è iniziato.