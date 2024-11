Atalanta Udinese 2-1: nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica

Al Gewiss Stadium il match valido per la 12ª giornata di Serie A tra Atalanta Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Udinese, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

ATALANTA UDINESE LIVE: LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI

91′ AMMONIZIONE LOOKMAN. Cartellino giallo per l’attaccante atalantino.

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO.

86′ CAMBIO ATALANTA. Dentro Cuadrado, fuori Zaniolo.

76′ Fuori Giannetti e Davis; dentro Bravo Abankwah

72′ OCCASIONE ATALANTA. Lookman s’invola servendo in mezzo Brescianini che tenta il destro. Palla alta.

68′ BIJOL! Conclusione per il giocatore dell’Udinese. Palla alta.

67′ CAMBI ATALANTA. Dentro Brescianini per Samardzic; dentro Zaniolo fuori Retegui.

65′ CAMBI UDINESE. Dentro Zemura per Kamara; Lucca per Thauvin.

60′ VANTAGGIO ATALANTA. Pasalic per Samardzic con Bellanova che tenta un cross. La palla finisce a Touré che involontariamente devia il pallone in rete.

59′ CAMBIO PER L’UDINESE: Dentro Zarraga, fuori Lovric

55′ GOAL DELL’ATALANTA! Ripartenza da manuale con Bellanova dalla destra che serve Pasalic per il pareggio nerazzurro.

50′ CONCLUSIONE UDINESE. Ehizibue tenta il tiro, poi poco dopo Thauvin prova un pallonetto che finisce fuori di pochissimo.

45′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Bellanova, fuori Zappacosta.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ VANTAGGIO UDINESE. Kamara a giro dalla sinistra batte Carnesecchi con una grandissima prodezza.

44′ Zappacosta beccato da Samardzic entra in area dalla destra. Invece di concludere mette il pallone in mezzo. La difesa devia ed è calcio d’angolo.

39′ Trauma distorsivo della caviglia destra per Berat Djimsiti.

32′ RISCHIATO LAUTOGOAL Kamara blocca in corsa Zappacosta, ma Ehizibue arriva come un treno spazzando il pallone disorientando il bianconero rischiando l’autogoal.

31′ Risultato per il momento abbastanza invariato con l’Atalanta che sbaglia molto a centrocampo e l’Udinese riparte in contropiede.

25′ GOAL ANNULLATO ALL’UDINESE. Palla in mezzo con Davis che riesce ad avere la meglio su De Roon e Hien. Stoppa e mette in rete, ma essa viene annullata per un tocco con il braccio.

23′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Ederson, fuori l’infortunato Djimsiti.

20′ ANCORA UDINESE! Ripartenza dei bianconeri con Thauvin che s’invola al limite dell’area tentando un sinistro preciso. Carnesecchi para.

17′ TRAVERSA PAYERO: Il giocatore dell’Udinese riesce ad avere la meglio su Hien tentando una conclusione a giro, ma la palla finisce sulla traversa.

12′ RETE ANNULLATA ALL’ATALANTA. Mola va in rete al termine dell’azione che ha visto lo stesso Ademola Lookman in netto fuorigioco. Tutto da rifare.

8′ OCCASIONE UDINESE. Conclusione di Davis all’interno dell’area e grande risposta di Marco Carnesecchi.

6′ Grandissimo traversone da parte di Pasalic per Ruggeri, ma Okoye para.

E’ COMINCIATA ATALANTA UDINESE