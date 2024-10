Atalanta Verona 6-1: Dominio totale dei nerazzurri!

Al Gewiss Stadium il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Atalanta Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Verona, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

FINISCE QUI IL MATCH

79′ CAMBIO VERONA: Fuori Livramento, dentro Alidou.

78′ OCCASIONE ATALANTA. Conclusione di Pasalic. Montipò blocca.

76′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Fuori Kolasinac, dentro Palestra.

73′ CONCLUSIONE DI SARR. Tiro del giocatore del Verona. Palla fuori.

66′ CAMBIO PER IL VERONA. Dentro Suslov, fuori Serdar.

61′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Zaniolo, fuori Retegui.

57′ SESTO GOAL RETEGUI! Grandissima botta del centravanti nerazzurro per il 6-1 su assist di CDK

55′ CAMBI PER L’ATALANTA. Fuori Ederson, Lookman e Zappacosta; dentro Pasalic, Samardzic e Bellanova.

53′ TRAVERSA LOOKMAN. Ademola tenta la via della tripletta con Montipò che devia la palla sulla traversa. Angolo Atalanta.

45′ CAMBI VERONA. Dentro Silva, Lazovic, Danliuc, fuori Coppola, Kastanos e Bradaric

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

41′ GOAL DEL VERONA. Sarr dalla distanza tenta una conclusione al volo dove Carnesecchi non ci arriverebbe mai. 5-1

40′ EDERSON! Conclusione del brasiliano. Montipò blocca!

35′ PALO del Verona con Sarr che tenta la conclusione, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

33′ QUINTO GOAL DELL’ATALANTA! Dominio totale nerazzurro con Retegiui che serve Ederson pronto a servire in mezzo all’area CDK che non tira, bensì la passa nuovamente a Lookman per il 5-0.

28′ POKER DELL’ATALANTA. Azione spettacolare di Ademola Lookman che si libera dalla sinistra aprendosi lo spazio per mettere la firma sul 4-0 atalantino.

24′ OCCASIONE ATALANTA. Cross di Ruggeri per la testa di Retegui, ma Montipò devia in calcio d’angolo.

19′ Conclusione di Ederson debole. Palla fuori.

16′ AMMONIZIONE VERONA: Bradaric commette fallo ed è cartellino giallo per il giocatore del Verona.

14′ TERZO GOAL DELL’ATALANTA. De Ketelaere dalla sinistra tira fuori un mancino sensazionale a giro per il 3-0 dell’Atalanta.

8′ RADDOPPIO RETEGUI! Azione da manuale con Ederson per Lookman che serve nuovamente in mezzo all’area Retegui (a fotocopia con la prima rete) per il 2-0 nerazzurro.

5′ VANTAGGIO ATALANTA! Azione di contropiede dei nerazzurri con Lookman che intercetta in mezzo all’area Marten De Roon che mette il pallone dell’1-0

2′ KOLASINAC! Incursione del difensore tentando la conlclusione. Palla alta.

1′ Fallo ai danni di De Ketelaere. Punizione Atalanta.

E’ COMINCIATA ATALANTA VERONA