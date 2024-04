Atalanta Verona, Ruggeri: «Giocare ogni tre giorni è meglio»

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha parlato della sfida dei bergamaschi contro il Verona che chiuderà questa giornata di campionato

Matteo Ruggeri è intervenuto ai microfoni di Sky prima dell’inizio della sfida contro l’Hellas Verona, valevole per la 32esima giornata di Serie A. Ecco le parole del calciatore dell’Atalanta.

ATALANTA – «Secondo me giocare ogni tre giorni per noi è meglio, fisicamente ci aiuta e restiamo in condizione. Ci si allena giocando e ci si allena di meno. Stasera bisognerà sfruttare le occasioni per vincere la partita, a Cagliari siamo entrati in campo un po’ stanchi ma ora dobbiamo guardare avanti, ragionare partita dopo partita e fare al massimo»