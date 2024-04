Atalanta Verona, Sogliano: «Abbiamo sempre giocato con orgoglio»

Il direttore sportivo del Verona, Dean Sogliano, ha parlato prima della sfida contro l’Atalanta. Ecco le sue parole

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, ha analizzato a Sky la sfida con l’Atalanta e il momento della squadra scaligera.

ATALANTA – «Atalanta è una squadra molto forte, che lotta per obiettivi diversi da qualche anno. Questo vuol dire che hanno raggiunto un livello molto alto. Noi abbiamo un altro obiettivo, ovvero conquistare quanti più punti è possibile da qui alla fine. Sappiamo che giochiamo contro una squadra molto forte, dobbiamo pensare a conquistare quanti più punti è possibile. In questo campionato abbiamo giocato sempre con grande orgoglio e dignità, a volte non abbiamo portato a casa i punti che avremmo meritato, ma in queste partite ci giochiamo tutto e sarà sicuramente un finale di campionato da giocare al meglio fino all’ultima partita»

GENNAIO – «Sono ragazzi che hanno fame e stanno dando il loro contributo, con tutte le difficoltà della lotta salvezza. Le altre squadre che lottano per noi sono molto competitive, ma lotteremo fino alla fine»