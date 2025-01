Athletic Bilbao, Valverde: «Vincere tre titoli? Conosciamo la nostra storia…»

Le parole di Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic Bilbao, alla vigilia della Supercoppa spagnola contro il Barcellona. I dettagli

Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic Bilbao, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa spagola.

EMOZIONI – «Siamo emozionati per la Supercoppa. Aspettiamo questa possibilità da molto tempo, ora vogliamo sfruttare le nostre possibilità di vincere domani. L’avversario è complicato e non siamo favoriti, ma dobbiamo giocarcela. Daremo il massimo visto che siamo arrivati ​​fin qui».

IMPORTANZA – «I titoli che ho vinto con l’Athletic sono quelli che significano di più nella mia vita, non ho dubbi. Per quanto riguarda la Supercoppa, si tratta sempre di una competizione più piccola, una o due partite. Adesso le squadre sono quattro… Ma per noi significa molto. I titoli esistono per essere conquistati, per rendere i nostri club più grandi. Siamo quattro squadre e dobbiamo fare tutto il possibile per riuscirci».

CASO DANI OLMO – «È vero che il ritmo del Barça all’inizio era molto forte, difficile da seguire, e nell’ultimo mese non ha ottenuto risultati così buoni. Ha giocato una grande partita contro l’Atletico ma ha perso. Olmo è un giocatore straordinario e mi dispiace, ma è meglio così. Cosa volete che dica? È un giocatore che dà lustro alla competizione, ma per noi è meglio che non giochi».

VINCERE TRE TITOLI – «Tutto in una volta o uno per uno? In 40 anni abbiamo vinto tre titoli. La nostra intenzione è che, se riusciamo a vincere questa sfida, ci proveremo. Vincere tre trofei è più da Barcellona o da Real, pensiamo a domani».