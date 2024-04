Atletico Madrid Borussia Dortmund: dove vederla, orari e probabili formazioni

Al Wanda Metropolitano andrà in scena la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund: le ultimissime e dove vedere il match

Al Wanda Metropolitano andrà in scena il quarto di finale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Entrambe le squadre stanno vivendo un finale delicato di stagione: gli spagnoli, che hanno eliminato l’Inter agli ottavi, sono quarti, ma lontani dal trio di testa – Real, Barça e Girona, e tallonati dall’Atheltic Bilbao di sole due lunghezze. Fuori dalla zona Champions League invece il Borussia Dortmund – che ha eliminato il Psv – fresco di ko nello scontro diretto con lo Stoccara. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic

ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND, orario e dove vederla

Atletico Madrid Borussia Dortmund gara delle ore 21.00 di mercoledì 10 aprile. Verrà trasmessa in esclusiva su su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (251), disponibile in streaming su NOW TV e per gli abbonati Sky su Sky GO.