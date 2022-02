ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atletico Madrid, Cerezo: «Simeone resterà qui». Queste le parole del presidente dei Colchoneros sul futuro dell’allenatore

Per il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo, Simeone resterà ancora a lungo l’allenatore dei Colchoneros , nonostante la stagione vissuta fin qui sia stata caratterizzata da alti bassi.

SIMEONE RESTERA – «Non ci è mai passato per la testa che Simeone non dovesse più allenare l Atletico Madrid, non sarebbe logico cercare un altro allenatore».

LA STAGIONE – «Non siamo in crisi. Possiamo ancora finire tra le prime quattro in Liga e in Champions dove possiamo fare ancora buone cose».

AVVERSARIO DI CHAMPIONS –«Il Manchester United sembra che non stia facendo bene, eppure ha vinto 4 a 2 a Leeds».

CRISTIANO RONALDO – «E un grandissimo giocatore».