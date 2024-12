La Liga, l’Atletico Madrid vince in rimonta con il Siviglia, adesso il Barça è appena a 3 punti

La Liga, l’Atletico Madrid vince in rimonta con il Siviglia, Griezmann a segno con una doppietta: adesso il Barça è appena a 3 punti

L’Atletico Madrid si avvicina a Real Madrid e, soprattutto, Barcellona in cima a La Liga. La squadra di Simeone batte il Siviglia in una partita molto complicata: apre le marcatura De Paul, ma poi gli andalusi ribaltano il risultato con Lukebakio, Romero e Sanchez. A rimettere la gara in parità ci pensa Griezmann con una doppietta e poi alla fine Samuel Lino a chiudere il risultato sul 4-3.

La classifica adesso si accorcia in vetta: il Barcellona è solo a 3 punti dai Colchoneros, Real Madrid soltanto ad un punto in più.