Atletico Madrid, Witsel: «Simeone tra i migliori, questo il gruppo con più qualità»

Axel Witsel è stato presentato come nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni riprese da AS.

SIMEONE – «È uno dei migliori al mondo ed è uno dei motivi per cui sono qui. Negli ultimi giorni ci siamo concentrati principalmente sulla preparazione fisica, non ho potuto sedermi e chiacchierare con lui, abbiamo parlato prima del mio arrivo e sono molto orgoglioso di poter lavorare con lui. Non importa l’età, a 33 anni o 23 puoi sempre imparare e lo farò con lui».

GRUPPO ATLETICO – «Ho giocato in molti club, molti Paesi ed essendo qui, dopo essermi allenato con loro, penso che sia il gruppo in cui c’è più qualità. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo».