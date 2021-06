Autogol Demiral: goffa deviazione su cross di Berardi – VIDEO

L’Italia è passata in vantaggio dopo un lungo assedio all’area della Turchia. Al 53′ l’azione decisiva degli azzurri che manovrano sulla destra e arrivano sul fondo con Domenico Berardi.

Cross di destro dell’attaccante azzurro, palla che attraversa l’area piccola e viene intercettata goffamente da Demiral che spedisce la palla verso la porta causando l’autogol che regala il vantaggio alla nazionale di Mancini.

Demiral scores the first goal of the competition and its an own goal and gives Italy the lead against Turkey.

_____________________________#TURITA | #EURO2020 pic.twitter.com/wEWoIGsj0Y

