Badelj: «Genoa, emozionante essere il vostro CAPITANO! Spero un giorno di vincere lo Scudetto»

Le parole del capitano del Genoa Badelj su quello che è stato il suo percorso come leader in rossoblu. Ecco le dichiarazioni

Milan Badelj ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul palco del 131º compleanno del Genoa: essendo il capitano della squadra rossoblu.

«Mentre ci avvicinavamo in pullman pensavo a cosa dirvi… non ho parole! Tantissimi auguri da parte mia e della squadra: ci auguriamo il meglio per questa stagione e per quelle successive. Spero di tornare quando avrò 80 anni e festeggiare assieme a voi la stella. Auguri Genoa!».