Badelj ancora libero: Milan sempre alla finestra

Il Milan non molla Badelj: il club rossonero considera l’ex centrocampista della Fiorentina un’ottima alternativa a Biglia

Conclusa la propria avventura con la maglia della Fiorentina – il suo contratto con la viola è scaduto – Milan Badelj è libero di accasarsi presso una nuova squadra a parametro zero. Il croato piace a non pochi club di Serie A e nei giorni scorsi è stato associato ad alcune delle big del nostro campionato, come Napoli, Juventus e Lazio.

La squadra più interessata, però, resta il Milan, che segue il giocatore da mesi e che potrebbe dunque provare ad ingaggiarlo nei prossimi giorni. I rossoneri sono alla ricerca di calciatori esperti ed in più il croato è visto come una valida alternativa a Lucas Biglia.