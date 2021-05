Baggio confessa: «Ancora non mi perdono il rigore sbagliato a USA ’94»

Roberto Baggio ricorda ancora il rigore sbagliato nella finale Mondiali contro il Brasile a Usa ’94: ecco le sue dichiarazini

Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Venerdì, inserto di Repubblica. Le sue parole sul rigore sbagliato nella finale mondiale a Pasadena tra Italia e Brasile.

USA ’94 – «Ancora non mi perdono il rigore sbagliato nel 94′. Avrei preferito che me lo parassero o che prendessi il palo o tirarlo alto è stato ancora peggio. Spararlo così nel cielo, ancora non me lo perdono».