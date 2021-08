Bakayoko Milan, passi avanti nella trattativa: domani altra giornata chiave per provare a chiudere l’operazione

Bakayoko si appresta a diventare per la seconda volta un nuovo giocatore del Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ci sono stati altri contatti molto proficui tra la società di via Aldo Rossi e il Chelsea, tanto che la fumata bianca già è attesa per la giornata di domani.

I due club hanno limato ulteriormente la cifra dell’eventuale diritto di riscatto che il Milan potrà esercitare a giugno del 2022. La cifra dovrebbe oscillare tra i dieci e i quindici milioni di euro: per l’ok definitivo sembrerebbe ormai questione di ore.