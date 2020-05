Balata: «Serie B? Non vedo come si possa ipotizzare solo ripresa Serie A»

Mauro Balata crede nella ripartenza della Serie B: ecco le parole del presidente di Lega B sul futuro della competizione

Intervenuto ai microfoni di Retesport, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha aperto alla possibilità di una ripresa del campionato.

«Non vedo e non capisco come sia possibile ipotizzare una ripresa della Serie A e non invece quella della Serie B. Stiamo risolvendo il problema dei tamponi, abbiamo strutture privatistiche convenzionate in tutta Italia per sostenere i tamponi con la frequenza imposta dal protocollo attuale. Con una ripartenza fissata intorno al 20 giugno potremmo avere anche una ulteriore possibilità di revisione dei protocolli. Il Governo sta monitorando la situazione e vedremo quali saranno le loro decisioni. Noi abbiamo avuto un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti delle Istituzioni che hanno la responsabilità di tutelare la salute dei cittadini. Ma con la Fase 2 siamo in un momento migliore, speriamo e contiamo che nei prossimi giorni ci siano delle condizioni ancora migliori per ritornare a giocare».