Bale ha festeggiato la qualificazione a Euro 2020 con uno striscione provocatorio nei confronti del Real Madrid, con cui è ai ferri corti da mesi

Gareth Bale si è qualificato col suo Galles ad Euro 2020 sconfiggendo 2-0 l’Ungheria, grazie alla doppietta dello juventino Ramsey. E ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al Real Madrid, con cui è ai ferri corti. Il gallese non gioca dal 5 ottobre e il club ha fatto intendere di voler sbarazzarsene.

Così Bale ha risposto mostrando uno striscione assieme ai compagni, per festeggiare la qualificazione. Bandiera del Galles con su scritto: «Wales. Golf. Madrid. In that order», ovvero «Galles. Golf. Madrid. In quest’ordine». Una lista di priorità che non lascia dubbi.