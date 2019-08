Balotelli al Brescia, filtra positività: l’affare si può chiudere a breve

Mario Balotelli sembra ad un passo dal Brescia, squadra della sua città. L’attaccante potrebbe arrivare molto presto

Già dalla serata di ieri filtrava positività in casa Brescia per un buon esito della trattativa portata avanti con Mario Balotelli: oggi le voci sono nettamente a favore di una rapida chiusura dell’affare.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’affare dovrebbe chiudersi molto presto. Entro domani potrebbe già arrivare l’annuncio dell’ingaggio dell’attaccante, che dopo le esperienze in Francia con Marsiglia e Nizza, è pronto a tornare in Serie A. L’ex Inter e Milan andrebbe a firmare un triennale. Balotelli avrebbe scelto il Brescia nonostante la ricca corte del Flamengo.