Da Balotelli a Di Maria: quante occasioni a costo zero per le italiane

Tanti possibili colpi a parametro zero per le italiane. Da Rabiot a David Luiz passando per Balotelli e Di Maria: le ultimissime

Il calciomercato 2019 regalerà nuovi e importanti colpi a parametro zero. Mario Balotelli, ad esempio, potrebbe far comodo a numerosi club italiani: l’attaccante classe ’90 ha provato in tutti i modi a tornare in A nel corso dell’ultima sessione estiva del mercato ma non ha trovato un nuovo club disposto a pagare i 10 milioni chiesti dal Nizza per lasciarlo andare. Mario ha un solo anno di contratto e a giugno sarà libero di firmare per un nuovo club: Parma, Genoa e Marsiglia ci hanno provato e potrebbero riprovarci in futuro, magari già a gennaio ma Mario dovrà abbassare le pretese economiche.

Possibili colpi a parametro zero anche Angel Di Maria, nel mirino del Napoli di De Laurentiis (potrebbe essere una delle richieste di Ancelotti per rinforzare la squadra), il difensore centrale del Chelsea David Luiz ma anche Adrien Rabiot, centrocampista del PSG che piace al Barcellona e alle italiane. In scadenza anche i contratti di Cesc Fabregas, Diego Godin, Sami Khedira, Moussa Dembelé, i difensori Alderweireld e Mangala, il portiere De Gea, Ramsey e Brahimi, ma anche Anthony Martial dello United. Tante occasioni per le italiane: venghino signori, verghino.