Riecco Mario Balotelli: il suo ritorno in Serie A 1701 giorni dopo ai raggi X

Mario Balotelli torna a calcare i campi della Serie A dopo quattro anni: la sua partita – breve – ai raggi X, ecco come è andata

Non era sicuramente l’unico tema di Parma-Genoa, ma siamo onesti: tutti quelli che hanno deciso di accendere la tv ieri in un tardo pomeriggio di un lunedì di novembre lo hanno fatto per un motivo, e quel motivo è vedere Mario Balotelli. Super Mario torna a calcare i campi della Serie A a 1701 giorni dall’ultima volta, quando indossava la maglia del Brescia. E come è andata la partita dell’ex di Inter e Milan?

Alberto Gilardino gli ha concesso 9′ di partita, buttandolo nella mischia all’85’ al posto del giovane Ekhator, con il Grifone in vantaggio grazie alla rete di Pinamonti per tenere alta la squadra e non rischiare sull’ultimo forcing dei ducali. Tocca in tutto tre palloni, mettendo a registro un passaggio lungo riuscito – con un bel cambio di gioco – e un cross deviato in corner. Sempre da come riportato da Sofascore c’è anche un contrasto e due palloni persi (ma uno si tramuta in corner, quindi niente di male) e un fallo. Poteva mancare il primo ‘colpo di testa‘? Ovviamente no ed ecco che nel primo minuto di recupero si prende un giallo per proteste dopo un fallo al limite dell’area. Chissà se dalla prossima contro il Como Gilardino gli concederà più minuti, ma alla fine la cosa che conta è una sola: Super Mario è tornato e siamo tutti un po’ più felici.