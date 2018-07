Balotelli ha raggiunto oggi il ritiro del Nizza dopo il fallimento della trattativa per il suo passaggio al Marsiglia

Mario Balotelli alla fine ha raggiunto il ritiro del Nizza con due settimane di ritardo per iniziare ad allenarsi con il gruppo. L’attaccante azzurro non si era presentato alla data stabilita facendo infuriare il club francese. In molti hanno pensato all’ennesima “balotellata” ma in realtà dietro a questo ritardo c’era un risvolto di mercato. Balotelli era infatti in trattativa con il Marsiglia ma il passaggio nella nuova squadra è fallito anche per le ingerenze del Nizza, che ha pubblicato una foto di Super Mario mentre si allena nel suo centro sportivo.

Ce mardi, Mario Balotelli a effectué son retour à l'entraînement

Al momento non è chiaro se Balotelli giocherà con i rossoneri anche nella prossima stagione ma non ci sarebbero altre offerte per il suo cartellino. L’ex giocatore di Milan e Inter era stato accostato in queste settimane anche a Torino, Napoli e Roma. Un suo ritorno in Italia sembra comunque davvero poco probabile.