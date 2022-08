Barak Fiorentina, è UFFICIALE: il comunicato del club viola

Barak Fiorentina, UFFICIALE il trasferimento del centrocampista ceco in viola. Lo conferma lo stesso club

Antonin Barak è un nuovo giocatore della Fiorentina, come confermato dallo stesso club toscano.

IL COMUNICATO – «La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak. Barak è nato a Pribram in Repubblica Ceca il 3 dicembre del 1994. In Italia ha indossato le maglie di Udinese, Lecce e Verona, collezionando complessivamente 130 presenze e 27 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della propria Nazionale in 30 occasioni, realizzando 8 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 72».