Barcellona, Ansu Fati promette: «Il meglio deve ancora arrivare»

Le parole di Ansu Fati, esterno d’attacco del Barcellona, dopo la sfida di Supercoppa spagnola contro il Betis

Ansu Fati ha parlato a Movistar TV dopo la vittoria del Barcellona contro il Betis Siviglia in Supercoppa spagnola.

PAROLE – «Il Betis è una grande squadra, ha giocato un bel calcio. Dobbiamo essere al 100% in ogni giocata, perché se stacchiamo la spina ce la vediamo brutta. Personalmente mi sento bene, si parla molto di me, ma io continuo a lavorare giorno dopo giorno e so che il meglio arriverà».