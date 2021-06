Barcellona, Assemblea straordinaria dei soci per decidere sulla Superlega

Barcellona: domani ci sarà un’Assemblea ordinaria e straordinaria al Camp Nou per decidere anche sul tema Superlega. Le ultime

Il Barcellona decide sulla Superlega. È prevista per domani un’Assemblea ordinaria e straordinaria in scena al Camp Nou: come riportato da La Gazzetta dello Sport, i soci voteranno anche sulla questione che riguarda da vicino anche la Juventus e il Real Madrid.

4.457 membri saranno chiamati a votare su: approvazione dell’esercizio 2019/20 e relative liquidazioni; approvazione del bilancio 2020/21; operazioni di finanziamento del club per 525 milioni; ratifica dei membri della Giunta e della Commissione economica; situazione e decisione sulla Superlega.