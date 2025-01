Flick pre Barcellona Atalanta: «Una partita molto interessante. Loro sono molto forti, e sulla situazione di De Jong e Szczesny...»

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha voluto parlare così della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Le dichiarazioni

UNA GRANDE PARTITA – «Sarà una partita divertente sicuramente. Ho il massimo rispetto per Gasperini e per il suo lavoro incredibile. Mette le sue idee nella squadra e il gruppo ha totale fiducia nel suo allenatore, ciò che hanno fatto nelle ultime stagioni è incredibile. Hanno uno stile unico in Europa, giocano bene e segnano tantissimo. Dovremo fare attenzione»

RINNOVO DE JONG E CAMPIONATO – «Per me il campionato è la cosa più importante che possiamo vincere. Durante tutta la stagione uno pensa a quello, poi vediamo il resto. Supercoppa, Copa del Rey, Champions League. Questa è la competizione più difficile da vincere, ci sono tantissime squadre forti. Domani dobbiamo solo vincere perché vogliamo chiudere questa prima fase nella miglior posizione possibile. Sono molto felice di lui, si vede che anche il giocatore è contento dal suo rendimento. Io spero solo che stia bene»

SITUAZIONE SZCZESNY – «Non è che se parlo bene di Szczesny significa che Inaki è peggiore. Io prendo decisioni, per me Szczesny è un giocatore incredibile e ha una grande personalità, ma entrambi sono grandi portieri. Ripeto, sono entrambi molto forti. Per queste partite però ho scelto per Szczesny, io cerco di fare sempre il meglio per la squadra»