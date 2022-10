Barcellona, c’è Inigo Martinez per gennaio: si lavora al centrale

Barcellona, occhi su Inigo Martinez per il prossimo mercato di gennaio: i blaugrana lavorano per il difensore centrale

Come riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona ha messo nel mirino Inigo Martinez dell’Athletic Bilbao per rinforzare la difesa in vista del prossimo mercato di gennaio.

Il classe 1991 potrebbe essere il giusto tassello di esperienza per il reparto, a patto che vengano soddisfatte due condizioni: costi contenuti e recupero dalla tendinite al ginocchio sinistro.