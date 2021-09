Barcellona, colpo sul gong in attacco: arriva Luuk de Jong

Il Barcellona chiude il calciomercato prelevando l’attaccanto Luuk de Jong dal Siviglia: il comunicato

Il Barcellona chiude una difficilissima, per via dei problemi finanziari, finestra di calciomercato battendo il colpo in attacco sul gong. Dal Siviglia arriva infatti la punta Luuk de Jong.

«L’FC Barcelona e il Sevilla FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luuk de Jong fino al 30 giugno 2022. Il club catalano è responsabile del cartellino del giocatore e ha un’opzione gratuita».