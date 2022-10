Coraggio e un pizzico di rimpianto: a Barcellona è una notte magica per l’Inter

L’Inter esce indenne dalla trasferta insidiosa del Camp Nou contro il Barcellona, un pari che vuol dire essere a un passo dalla promozione

L’Inter esce indenne dalla trasferta insidiosa del Camp Nou contro il Barcellona, un pari che vuol dire essere a un passo dalla promozione. I nerazzurri dalla partita d’andata hanno cambiato marcia e stanno mettendo in campo grinta e determinazione, quella che un po’ era mancata fino a una settimana fa. Inzaghi e la squadra hanno fatto capolino, insieme sono riusciti a uscire dalla difficoltà e contro un avversario davvero tosto.

A Barcellona si è vista un’altra grande Inter. Coraggiosa, senza paura con idee e brava nel saper sfruttare le occasioni. Andare sotto in uno stadio gremito e riuscire a ribaltarla è sintomo di una squadra voglioso e grintosa. Resta il rammarico per i gol subiti sicuramente e per l’occasione sciupata nel finale. Inzaghi e l’Inter si portano a casa un pari prezioso, ora basta vincere con il Viktoria Plzen per superare i gironi.