Barcellona, Koeman: «Risultato bugiardo. Allenatore sempre colpevole, ma i giocatori...»

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo il pesante 3-0 subito in casa del Benfica: le dichiarazioni

Intervistato dal Mundo Deportivo, Ronald Koeman analizza il difficile momento del Barcellona:

PARTITA E QUALIFICAZIONE – «Abbiamo giocato bene fino al 2-0, la differenza è che non abbiamo segnato, mentre loro nei pochi tiri che hanno fatto sono stati precisi. Il risultato non riflette quello che ho visto. Se vinciamo le due partite contro la Dinamo Kiev e il Bayern mostra lo stesso livello contro il Benfica, come hanno fatto contro di noi, mi vedo agli ottavi. Non mi sembra così complicato».



FUTURO – «Mi sento supportato dai giocatori, mentre dal club non lo so. Non posso dire nulla, perché non so come la pensi la dirigenza al riguardo. Il colpevole è sempre l’allenatore, dobbiamo anche chiedere di più ai calciatori».