Barcellona Leganes, la vigilia di Flick: «Le mie 2 giornate di squalifica? Non voglio polemizzare con gli arbitri e non lo deve fare neanche la squadra. Forse devo lavorare su un aspetto»

Le parole dell’allenatore del Barcellona Hansi Flick su quella che sarà la partita contro il Leganes. Ecco le dichiarazioni

Nella conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Leganes, fischio d’inizio domani alle ore 21, l’allenatore blaugrana Hansi Flick è tornato sulla squalifica di 2 giornate, rimediata nell’ultima gara con il Betis che lo ha visto espulso. Ecco cosa ha risposto alla domanda se ritenesse ingiusta la portata della sanzione:

«Berrò acqua prima di rispondere a questa domanda. La mia reazione non è stata buona, è chiaro. Non voglio che ci lamentiamo con gli arbitri. Non vuoi sprecare energie su questa cosa che non possiamo cambiare. Bisogna accettare le decisioni. È stato un duro colpo, ma dobbiamo accettarlo. Forse dovrei lavorare sul mio comportamento. Chiedo solo che fischino sempre allo stesso modo. Ma dobbiamo giocare meglio. Quello che voglio, e quello che facciamo, è non lamentarsi con gli arbitri. È diverso rispetto a qualche anno fa. La nostra filosofia è fare ciò che possiamo fare. Anche gli arbitri possono migliorare. Sono persone umane e commettono errori». Quanto alla richiesta di un commento se lui percepisca una differenza di trattamento tra il Barcellona e le altre squadre si è rifiutato di proseguire sul tema: «Non risponderò più sugli arbitri».