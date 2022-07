Barcellona, Lewandowski: «Ho sempre fame di vincere, anche il pre campionato per noi è importante»

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla Juve in amichevole

JUVE – «Ho sempre in testa di vincere le partite e di segnare gol Non importa la partita o l’avversario. Ho sempre fame di vincere. C’è un grande potenziale in questa squadra. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme e crescere passo dopo passo. Ogni partita di pre-campionato per noi è importante, per prepararci bene alla stagione. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una mentalità vincente. Vogliamo vincere sempre, anche le amichevoli»